Зброя, військове і енергетичне обладнення, – Кулеба анонсує збільшення допомоги від НАТО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у НАТО розглянуть надання нової військової та енергетичної допомоги Україні.

Про це Дмитро Кулеба повідомив у Facebook.

Голова МЗС розповів, що він вирушає до Бухаресту на засідання глав МЗС країн НАТО, а потім у Лодзь на засідання ради міністрів ОБСЄ. Зустріч у НАТО буде присвячена питанням оборони України – йдеться про нову зброю, боєприпаси, а також військове та енергетичне обладнання. Дипломат пообіцяв "більше рішень" з боку союзників.

Кулеба зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, державним секретарем США Ентоні Блінкеном та головою дипломатії Європейського союзу Жозепом Боррелем.

"Буде багато результатів. Хоча і кінець року, ніхто не розслабляється, усі заточені на перемогу", – сказав Кулеба.

Нагадаємо, Єнс Столтенберг заявив про те, що НАТО має поставити Україні більше зброї, щоб прискорити завершення війни.