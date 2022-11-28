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Зброя, військове і енергетичне обладнення, – Кулеба анонсує збільшення допомоги від НАТО

Голова МЗС обіцяє “більше рішень з боку союзників”.

Зброя, військове і енергетичне обладнення, – Кулеба анонсує збільшення допомоги від НАТО
Фото: Макс Требухов

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у НАТО розглянуть надання нової військової та енергетичної допомоги Україні.

Про це Дмитро Кулеба повідомив у Facebook.

Голова МЗС розповів, що він вирушає до Бухаресту на засідання глав МЗС країн НАТО, а потім у Лодзь на засідання ради міністрів ОБСЄ. Зустріч у НАТО буде присвячена питанням оборони України – йдеться про нову зброю, боєприпаси, а також військове та енергетичне обладнання. Дипломат пообіцяв "більше рішень" з боку союзників.

Кулеба зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, державним секретарем США Ентоні Блінкеном та головою дипломатії Європейського союзу Жозепом Боррелем.

"Буде багато результатів. Хоча і кінець року, ніхто не розслабляється, усі заточені на перемогу", – сказав Кулеба.

 

Нагадаємо, Єнс Столтенберг заявив про те, що НАТО має поставити Україні більше зброї, щоб прискорити завершення війни.

 

 

 

 

 

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