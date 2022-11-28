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​Понад 150 киян загинули через ракетні чи бомбові удари Росії, – Кличко

Пошкоджено чи зруйновано понад 350 житлових будинків.

​Понад 150 киян загинули через ракетні чи бомбові удари Росії, – Кличко
Фото: МВС

Унаслідок бомбових та ракетних ударів РФ у столиці пошкоджено чи зруйновано 678 об’єктів. Загинули понад 150 киян, серед них – четверо дітей.

Про це повідомив столичний мер Віталій Кличко, пише сайт КМДА.

Зазначається, що загалом у Києві внаслідок бомбових та ракетних ударів пошкоджені чи зруйновані 678 об’єктів. Із них понад 350 житлових будинків, 77 закладів освіти, 80 об’єктів житлово-комунального господарства, 25 об’єктів транспортної інфраструктури та 26 – охорони здоров’я.

Від початку широкомасштабної війни в столиці загинули понад 150 мирних киян, із них четверо дітей.

 

Нагадаємо, внаслідок влучання російської ракети у Вишгородському районі Київської області 23 листопада загинуло четверо людей, 27 були травмовані.

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