СБУ затримала агента, який передавав ворожій розвідці інформацію про ППО через російських "журналістів"

Кіберфахівці Служби безпеки викрили в Одесі чергового ворожого агента. Він збирав інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ у південному регіоні та Києві.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
"Насамперед він намагався виявити локації центрів управління та системи протиповітряної оборони українських військ", - йдеться у повідомленні.
Отримані відомості передавав через "зв’язкового". Ним виявився завербований ФСБ представник прокремлівського інформагентства "Бел.ru", яке знаходиться у Білгородській області Росії.
Для комунікації і передачі закритих відомостей використовували заздалегідь відпрацьований анонімний Телеграм-канал.
Отримані відомості ворог планував застосувати для підготовки прицільних ракетних ударів по українських військових об’єктах.
За даними слідства, ФСБ залучила місцевого жителя до негласного співробітництва після повномасштабного вторгнення.
"Пропозицію" щодо співпраці з окупантами він отримав через заборонені соцмережі, де неодноразово висловлювався на підтримку збройної агресії проти України.
Під час обшуків за місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили мобільні телефони, з яких він контактував з російською спецслужбою.
Також у його помешканні виявили заборонену в Україні комуністичну символіку і пропагандистські матеріали на підтримку Комуністичної партії РФ.
Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і можливої додаткової кваліфікації його злочинів.
Заходи із викриття зловмисника проводили співробітники СБУ м. Києва та Київської області за процесуального керівництва Офісу генпрокурора.
Нагадаємо, СБУ затримала зрадника, який планував у Будапешті передати росіянам флешку з інформацією про українських силовиків.