СБУ затримала агента, який передавав ворожій розвідці інформацію про ППО через російських "журналістів"

Для комунікації і передачі закритих відомостей використовували заздалегідь відпрацьований анонімний Телеграм-канал.

Кіберфахівці Служби безпеки викрили в Одесі чергового ворожого агента. Він збирав інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ у південному регіоні та Києві.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Насамперед він намагався виявити локації центрів управління та системи протиповітряної оборони українських військ", - йдеться у повідомленні.

Отримані відомості передавав через "зв’язкового". Ним виявився завербований ФСБ представник прокремлівського інформагентства "Бел.ru", яке знаходиться у Білгородській області Росії.

Для комунікації і передачі закритих відомостей використовували заздалегідь відпрацьований анонімний Телеграм-канал.

Фото: СБУ

Отримані відомості ворог планував застосувати для підготовки прицільних ракетних ударів по українських військових об’єктах.

За даними слідства, ФСБ залучила місцевого жителя до негласного співробітництва після повномасштабного вторгнення.

"Пропозицію" щодо співпраці з окупантами він отримав через заборонені соцмережі, де неодноразово висловлювався на підтримку збройної агресії проти України.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили мобільні телефони, з яких він контактував з російською спецслужбою.

Також у його помешканні виявили заборонену в Україні комуністичну символіку і пропагандистські матеріали на підтримку Комуністичної партії РФ.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і можливої додаткової кваліфікації його злочинів.

Заходи із викриття зловмисника проводили співробітники СБУ м. Києва та Київської області за процесуального керівництва Офісу генпрокурора.

Нагадаємо, СБУ затримала зрадника, який планував у Будапешті передати росіянам флешку з інформацією про українських силовиків.