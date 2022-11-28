ПЦУ закликала українців ​не шкодити здоров'ю, відмовляючись від доступних продуктів у піст

Православна Церква України закликає вірян не шкодити своєму здоров'ю і не відмовлятися від доступних продуктів під час посту.

Про це повідомила пресслужба ПЦУ.

"Від сьогоднішнього дня розпочинається Різдвяний (Пилипів) піст – 40-денний період очищення душі й тіла в очікування світлого свята Різдва Христового. Враховуючи надзвичайні випробування, які зараз доводиться переживати українцям через російську агресію, ПЦУ закликає вірних виявити особливу розсудливість щодо міри тілесного посту. Маємо виходити з наявних можливостей щодо раціону та продуктів, і не шкодити своєму здоров'ю, відмовляючись від єдиних доступних продуктів", - йдеться в повідомленні.

У ПЦУ зазначили, що перш за все піст є періодом духовного очищення, часом для молитви, покаяння та добрих справ.

"Попри те, що війна накладає на нас обмеження щодо посту тілесного – у цей час кожен із нас може спрямувати усе найкраще в собі на добрі вчинки та допомогу іншим в ім'я Господа нашого Ісуса Христа", - йдетьяс в повідомленні.

Нагадаємо, у жовтні на засіданні Священного Синоду Православної церкви України вирішили дозволити парафіям відзначати Різдво Христове 25 грудня.