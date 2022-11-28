​Руйнування підстанції "Кремінська" на Луганщині завдало довкіллю шкоди на 1,5 млрд грн, – Гайдай

Цей об’єкт не тільки повністю забезпечував потребу області в електроенергії, а й створював певний резерв.

Луганська Держекоінспекція перевірила подстанцію "Кремінська" і встановила, що її руйнування завдало довкіллю шкоди на 1,5 мільярда гривень.

Про це повідомив у Telegram начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Екоінспекція продовжує фіксувати шкоду довкіллю Луганської області, нанесену агресором. Днями начальник Інспекції Анатолій Гацько разом із підрозділом ЗСУ обстежили територію будівель ПС 500 кВ "Кремінська" із заходами ПЛ 500 кВ Донбаська-Донська та ПЛ 220 кВ Кремінська-Ювілейна, яка запущена у 2020 році й забезпечувала електропостачанням Луганську область та була знищена внаслідок ворожих обстрілів. За зібраними матеріалами, Інспекцією обчислено шкоду довкіллю, розмір якої склав 1,5 млрд грн", – написав Гайдай.

За його словами, цей об’єкт не тільки повністю забезпечував потребу області в електроенергії, а й створював певний резерв.

Наразі Інспекція вже нарахувала шкоди довкіллю регіону на суму 442 млрд гривень.