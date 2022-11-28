Росія стрімко втрачає спроможності в оборонці
Росія стрімко втрачає спроможності в оборонці
УПЦ (нібито не МП): Синод як вирок самим собі
УПЦ (нібито не МП): Синод як вирок самим собі
У Маріуполі окупанти зносять будинки у центрі міста
У Маріуполі окупанти зносять будинки у центрі міста
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
1220 тіл у мішках: хто відповідатиме за незаконні поховання в Харкові?
1220 тіл у мішках: хто відповідатиме за незаконні поховання в Харкові?
ЗРК Hawk не старіші, ніж С-300, але вони були модернізовані, - Ігнат
ЗРК Hawk не старіші, ніж С-300, але вони були модернізовані, - Ігнат
Смерть полковника Макея
Смерть полковника Макея
Арахамія закликав українців підготуватися до нових ударів РФ і блекаутів
Арахамія закликав українців підготуватися до нових ударів РФ і блекаутів
ГоловнаСуспільствоВійна

​Руйнування підстанції "Кремінська" на Луганщині завдало довкіллю шкоди на 1,5 млрд грн, – Гайдай

Цей об’єкт не тільки повністю забезпечував потребу області в електроенергії, а й створював певний резерв.

​Руйнування підстанції "Кремінська" на Луганщині завдало довкіллю шкоди на 1,5 млрд грн, – Гайдай
Підстанція "Кремінська" (архівне фото)
Фото: ua.energy

Луганська Держекоінспекція перевірила подстанцію "Кремінська" і встановила, що її руйнування завдало довкіллю шкоди на 1,5 мільярда гривень.

Про це повідомив у Telegram начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Екоінспекція продовжує фіксувати шкоду довкіллю Луганської області, нанесену агресором. Днями начальник Інспекції Анатолій Гацько разом із підрозділом ЗСУ обстежили територію будівель ПС 500 кВ "Кремінська" із заходами ПЛ 500 кВ Донбаська-Донська та ПЛ 220 кВ Кремінська-Ювілейна, яка запущена у 2020 році й забезпечувала електропостачанням Луганську область та була знищена внаслідок ворожих обстрілів. За зібраними матеріалами, Інспекцією обчислено шкоду довкіллю, розмір якої склав 1,5 млрд грн", – написав Гайдай.

За його словами, цей об’єкт не тільки повністю забезпечував потребу області в електроенергії, а й створював певний резерв.

Наразі Інспекція вже нарахувала шкоди довкіллю регіону на суму 442 млрд гривень.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також