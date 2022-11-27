Головне за день. Неділя, 27 листопада

Спроби ворога наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках, ракети Brimstone 2 в Україні, обшуки СБУ в єпархії УПЦ МП в Івано-Франківську. Яким запам’ятається 277-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

Ворог завдав 4 ракетних ударів по цивільних об’єктах населених пунктів Розумівка Запорізької області та Мусіївка на Дніпропетровщині. Здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 27 листопада – в новині.

Генштаб ЗСУ також повідомляє, що росіяни готуються перекинути окремі підрозділи своїх військ із Білорусі на окуповані території України.

"Триває переміщення особового складу та військової техніки ворога для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. Очікується посилення угруповання військ противника, що діє на тимчасово окупованій та тимчасово зайнятих територіях України за рахунок перекидання окремих підрозділів з території Республіки Білорусь після набуття ними бойових спроможностей", - йдеться у повідомленні.

Війська РФ з артилерії обстріляли Курахове Донецької області, загинули дві людини, ще одна поранена.

За словами голови Донецької ОВА Павла Кириленка, внаслідок обстрілу пошкоджені чотири будинки.

"Курахове вже не вперше потрапляє під ворожий вогонь – росіяни послідовно і цілеспрямовано б'ють по цивільних. Не залишайтесь на Донеччині – ви ставите під ризик власне життя", – закликав Кириленко.

Міністерство оборони Британії опублікувало відео про те, як в Україну відправляли ракети з лазерним наведенням Brimstone 2.

"У рамках свого пакету допомоги Велика Британія надала Збройним Силам України ракети з високоточним наведенням Brimstone 2. Ця допомога зіграла вирішальну роль у стримуванні просування Росії", - йдеться в дописі Міністерства оборони Британії у Твіттері.

Ракети, кожна з яких коштує близько 175 тисяч фунтів стерлінгів, або наводяться лазером, або можуть вибирати власну ціль із заздалегідь запрограмованого списку за допомогою надзвичайно високочастотного радара міліметрового діапазону хвиль. Ця система дозволяє зброї сканувати поле бою і обирати найбільш підходящу ціль, нехтуючи цивільними транспортними засобами або менш важливою військовою технікою.

Більше інформації – в новині.

Служба безпеки України проводить контррозвідувальні безпекові заходи на території єпархіального управління та культової споруди місцевої єпархії Української православної церкви МП в Івано-Франківську.

"Заходи відбуваються спільно з Національною поліцією та Національною гвардією у межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні", – інформують в СБУ.

Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства та проводяться для перевірки даних про наміри використання єпархії як осередку "руского міра", а також для недопущення використання приміщень УПЦ МП для переховування громадян країни-агресора, зберігання заборонених предметів тощо і убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

Нагадаємо, СБУ провела безпекові та перевірочні заходи в єпархіях УПЦ МП в різних регіонах країни. Вони відбулися у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі у Києві, Корецькому Свято-Троїцькому монастирі та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ МП в Рівненській області, в єпархії УПЦ МП на Буковині. Були виявлені особи з радянськими документами, проросійська література, мільйони готівки тощо.

День пам’яті жертв голодомору 1932-1933 років українська спільнота в Данії відзначила масовою ходою центром Копенгагену. Кількасот українців із палаючими свічками пройшли від місцевої мерії до будівлі парламенту, де під час мітингу було проголошено про подання петиції до данських депутатів щодо визнання РФ країною-спонсором тероризму.

"Наша мета - заблокувати Росії будь-які можливості отримувати фінансування на продовження війни і терору українців - терору, який сьогодні мало чим відрізняється від терору, якого зазнав наш народ 90 років тому під час Голодомору", - заявив Голова Асоціації українців в Данії Андрій Кузьмин.

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