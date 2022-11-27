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Українці в Данії вшанували пам'ять про Голодомор масовою ходою центром Копенгагену

Спільнота подала петицію щодо визнання Росії спонсором тероризму.

Українці в Данії вшанували пам'ять про Голодомор масовою ходою центром Копенгагену
Фото: Олексій Самородов

В День пам’яті жертв голодомору 1932-33 рр. українське коммюніті в Данії відзначило масовою ходою центром Копенгагену. Кількасот українців з палаючими свічками пройшлися від місцевої мерії до будівлі парламенту, де під час мітингу було проголошено про подання петиції до данських депутатів щодо визнання РФ країною-спонсором тероризму. 

«Наша мета - заблокувати Росії будь-які можливості отримувати фінансування на продовження війни і терору українців - терору, який сьогодні мало чим відрізняється від терору, якого зазнав наш народ 90 років тому під час Голодомору», - заявив Голова Асоціації українців в Данії Андрій Кузьмин. 

«Сподіваюся, що данський парламент, який незабаром сформує коаліцію і почне повноцінно працювати, підтримає наше звернення і визнає те, що очевидно всьому світові - що Росія є державою-терористом», - прокоментував посол України в Данії Михайло Видойник.

Фото: Олексій Самородов

Фото: Олексій Самородов

Фото: Олексій Самородов

Фото: Олексій Самородов

Фото: Олексій Самородов

Фото: Олексій Самородов

Нагадаємо, 26 листопада, Україна вшановувала памʼять жертв Голодомору 1932-1933 років та інших штучних масових голодів 1921-1923, 1946-1947 років.

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