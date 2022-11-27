Окупанти обстріляли лінії електропередач, які живлять Херсон

Сьогодні близько 11:30 російські війська поцілили в лінії електропередач, які живлять Херсон.

Про це повідомив у Telegram начальник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Російські окупанти продовжують нищити енергетичну інфраструктуру Херсона. Щойно рашисти поцілили в лінії електропередач, які живлять місто. Фахівці “Херсонобленерго” вже працюють над їх відновленням", – йдеться у повідомленні.

Очільник ОВА додав, енергетики вже змогли підключити до електропостачання близько 5% споживачів Херсона, при тому, що росіяни практично знищили енергетичну інфраструктуру міста під час окупації.

Сьогодні вранці було відновлене енергопостачання Херсонської обласної лікарні відновного лікування.

Нагадаємо, вчора у Херсоні з'явилося світло.