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Окупанти обстріляли лінії електропередач, які живлять Херсон

Ремонтні роботи тривають.

Окупанти обстріляли лінії електропередач, які живлять Херсон
Фото: Пресслужба Херсонської міськради

Сьогодні близько 11:30 російські війська поцілили в лінії електропередач, які живлять Херсон.

Про це повідомив у Telegram начальник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Російські окупанти продовжують нищити енергетичну інфраструктуру Херсона. Щойно рашисти поцілили в лінії електропередач, які живлять місто. Фахівці “Херсонобленерго” вже працюють над їх відновленням", – йдеться у повідомленні.

 

Очільник ОВА додав, енергетики вже змогли підключити до електропостачання близько 5% споживачів Херсона, при тому, що росіяни практично знищили енергетичну інфраструктуру міста під час окупації.

Сьогодні вранці було відновлене енергопостачання Херсонської обласної лікарні відновного лікування.

Нагадаємо, вчора у Херсоні з'явилося світло.

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