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Укренерго забезпечило 80% потреб споживання електрики

Критична інфраструктура споживає тільки 10% електроенергії, решта – споживачі.

Укренерго забезпечило 80% потреб споживання електрики
Фото: tvoemisto.tv

Наразі дефіцит потужностей енергосистеми України залишається на рівні 20%.

Про це повідомляє у Telegram НЕК Укренерго.

Зазначається, що станом на 11:00 виробники електроенергії покривають майже 80% потреб споживання, яке поступово зростає через похолодання. З цих 80% критична інфраструктура споживає лише близько 10%, решта електроенергії використовується для електропостачання споживачів.

 

За таких умов оператори систем розподілу (обленерго) мають всі можливості рівномірно чергувати обмеження споживачів. Режим обмеження споживання продовжує діяти через дефіцит потужності, який наразі складає близько 20%.

Нагадаємо, станом на ранок суботи, 26 листопада, введено в роботу ще один атомний блок, що дозволило знизити дефіцит електроенергії до 25%. 

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