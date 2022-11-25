​В Україні забезпечено понад 70% потреб енергоспоживання, – Укренерго

Першочергово подано живлення на об’єкти критичної інфраструктури в усіх областях.

Енергетики забезпечили вже понад 70% потреб споживання в усій країні, але в системі лишається дефіцит у 30%. Тому в усіх областях введені планові і аварійні графіки вимкнення світла.

Про це Укренерго повідомляє у Telegram.

Згідно з повідомленням, першочергово подано живлення на об’єкти критичної інфраструктури в усіх областях: котельні, газорозподільчі станції, водоканали, очисні споруди, в деяких регіонах працює громадський електротранспорт.

Наразі набирають потужності атомні станції, забезпечено живлення потреб ЗАЕС. Також продовжуються роботи по відновленню живлення побутовим споживачам.

Але в "Укренерго" попередили, темпи відновлення сповільнюють складні погодні умови: через сильний вітер, дощ та мінусову температуру вночі до пошкоджень, завданих російськими ракетами, додаються обмерзання та пориви проводів в розподільчих мережах (обленерго).

Дефіцит електроенергії в системі зберігається. Наразі це 30% від загального обсягу споживання. У зв’язку з цим в усіх областях України введені і планові, і аварійні графіки обмеження споживання.

Нагадаємо, станом на ранок 25 листопада в Києві діють екстрені відключення світла. Графіків для них немає.