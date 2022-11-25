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У Раді пропонують зробити для ФОПів автоматичну звітність та сплату податків

Законопроєкт №8226 дозволить банкам виконувати функції податкового агента та автоматично стягувати податки без участі підприємців.

У Раді пропонують зробити для ФОПів автоматичну звітність та сплату податків
Фото: facebook/Дмитро Разумков

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №8226 про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України, який пропонує створити особливий режим оподаткування окремих платників третьої групи єдиного податку. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив автор законопроєкту, перший заступник Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк

Законопроєкт передбачає, що фізичні особи-підприємці на третій групі єдиного податку, які не є платниками ПДВ, не мають найманих працівників та здійснюють розрахунки винятково в грошовій безготівковій формі, зможуть обрати спрощену систему із податковим агентом – банком. 

Підприємцям, які оберуть спрощену систему оподаткування із податковим агентом – банком, достатньо буде лише подати у Дії заявку на реєстрацію таким платником та відкрити спеціальний підприємницький рахунок в обраному банку. 

Всі інші податкові обов’язки на такій системі буде виконувати банк: утримувати з рахунку 5% єдиного податку, мінімальний ЄСВ та надавати доступ Державній податковій службі до інформації про операції із зарахування коштів на спеціальний підприємницький рахунок. 

Як зазначає Ярослав Железняк, законопроєкт покликаний спростити роботу великій кількості ІТ-фахівців, маркетологів, консультантів, їхнім бухгалтерам та податковій. Зараз ФОП на 3-й групі єдиного податку за рік подає п’ять декларацій, сплачує вісім рахунків за різними реквізитами та може легко помилитися чи пропустити законодавчо встановлені строки, що тягне за собою відповідальність. 

Законопроєкт вже підтримав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своєму телеграм-каналі, зазначивши, що Дія гратиме важливу роль у практичній реалізації законопроєкту. 

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