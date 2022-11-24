​НБУ визначив банки, що працюватимуть при тривалому відключенні світла

У столиці працюватимуть 760 чергових відділень у Києві та у 275 населених пунктах 22 областей.

В Україні в разі тривалої відсутності електроенергії працюватимуть 760 чергових банківських відділень у Києві та у 275 населених пунктах 22 областей.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Зазначається, що чергові відділення вже забезпечуються усім необхідним обладнанням та каналами зв’язку для безперервної роботи. Реалізуються плани логістичного забезпечення таких відділень додатковим персоналом, касовою технікою, банкоматами, готівкою.

Також організовано безперебійну роботу контактних центрів НБУ і системно важливих банків для інформування клієнтів про наявність, місце розташування і графік роботи критично важливих відділень банків у містах.

"Банки формуватимуть графіки роботи чергових відділень у такий спосіб, щоб за необхідності вони стали місцем прихистку для всіх, хто його потребуватиме – Пунктами незламності", – зазначив голова НБУ Андрій Пишний.

Для зниження навантажень на відділення банкам рекомендовано автоматично продовжувати строк дії платіжних карток та відтермінувати повторну ідентифікацію клієнтів.

Нагадаємо, банківська система України зберігає стабільність попри продовження енергетичного терору та масові ракетні удари росіян по цивільній критичній інфраструктурі України. Однак, 23 листопада під час відключень світла в Україні не працювала більшість банкоматів. Безготівкові розрахунки працювали у штатному режимі.