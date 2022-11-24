Німеччина виділяє Україні додаткові 40 мільйонів євро гуманітарної допомоги.

Про це заявила статсміністерка з питань Європи і клімату в МЗС ФРН Анна Люрманн, передає Deutsche Welle.

Берлін також надасть Україні обладнання, зокрема електрогенератори, вартістю понад 11 мільйонів євро. Іще п'ять мільйонів євро Німеччина передасть на реконструкцію шкіл, пошкоджених внаслідок війни РФ проти України, у рамках співпраці з Програмою розвитку ООН (UNDP).

"Зрозуміло, що Путін робить усе для того, аби Україна погрузла взимку в холоді та темряві. І українці дуже хоробро зустрічають цей виклик, а ми підтримуємо їх у цьому як словами, так і діями", - сказала Люрманн.

Люрманн прибула до Києва 23 листопада у складі делегації європейських політиків-жінок. Метою візиту було, зокрема, продемонструвати солідарність із українками. Крім німецької статсміністерки, до делегації увійшли представниці ще шести країн ЄС - Румунії, Австрії, Хорватії, Ліхтенштейну, Латвії та Литви, а також Європарламенту.

Нагадаємо, після вчорашніх обстрілів міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок ініціювала зустріч на рівні міністрів закордонних справ G7, щоб подумати, як підтримати Україну в умовах постійних ракетних атак росіян.