Литовці завершили збір коштів на три морські безпілотники для України

Литовці зібрали 750 тис. доларів, за які куплять для України 3 морські безпілотники.

Про це повідомив литовський журналіст Андрюс Тапінас.

Він додав, що безпілотники названі “з гордістю за мир” - “Peace Дец , Peace Да and Peace Дюк”.

“Російський чорноморський флот - бійся. Безпілотники PEACE прилетять непомітно”, - підсумував Тапінас.

Lithuanians did it! We closed the fundraising and for $750 000 will buy 3 marine drones for Ukraine



And we named them proudly for peace - Peace Дец , Peace Да and Peace Дюк



russian Black sea fleet - be afraid. PEACE drones will come unnoticably. #PEACEДецподкралсянезаметно pic.twitter.com/2Mx9ys02cj — Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) November 23, 2022

Нагадаємо, на фандрейзинговій платформі United24 розпочався збір коштів на перший у світі український флот морських дронів. Вже було зібрано кошти на перший морський дрон. Він називатиметься "Херсон".