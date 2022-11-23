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Литовці завершили збір коштів на три морські безпілотники для України

Безпілотники названі “з гордістю за мир”.

Литовці завершили збір коштів на три морські безпілотники для України
Фото: Андрюс Тапінас

Литовці зібрали 750 тис. доларів, за які куплять для України 3 морські безпілотники.

Про це повідомив литовський журналіст Андрюс Тапінас.

Він додав, що безпілотники названі “з гордістю за мир” - “Peace Дец , Peace Да and Peace Дюк”.

“Російський чорноморський флот - бійся. Безпілотники PEACE прилетять непомітно”, - підсумував Тапінас.

Нагадаємо, на фандрейзинговій платформі United24 розпочався збір коштів на перший у світі український флот морських дронів. Вже було зібрано кошти на перший морський дрон. Він називатиметься "Херсон".

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