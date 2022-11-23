Голови урядів України та Молдови обговорили відновлення енергетичних систем країн після російських атак

Голова уряду України Денис Шмигаль обговорив зі своєю молдовською колегою Наталією Гаврилицею шляхи відновлення енергосистем, котрі постраждали після російських обстрілів.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Разом із друзями у нас для Росії одна відповідь: "Краще в темряві, але #БезВас", - написав Шмигаль.

Він також додав, що енергетики зараз роблять все, щоб подолати наслідки терору, та побажав молдовському народу стійкості.

Відновлення наших енергетичних систем після російських атак обговорили з ПМ Молдови @natgavrilita. Енергетики роблять все, щоб подолати наслідки терору. Побажав молдовському народу стійкості. Разом із друзями у нас для росії одна відповідь: "Краще в темряві, але #БезВас". — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) November 23, 2022

Нагадаємо, 23 листопада у деяких районах Молдови почалися перебої з електропостачанням у зв’язку з черговим масованим ракетним ударом РФ по українській інфраструктурі. Через це у Молдові викличуть до МЗС російського посла.

Під час ракетної атаки на Україну 15 листопада теж відбулося масове відключення електроенергії в Молдові, котре торкнулося всієї країни.