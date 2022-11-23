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Голови урядів України та Молдови обговорили відновлення енергетичних систем країн після російських атак

Російські обстріли призвели до масових відключень світла й у Молдові.

Голови урядів України та Молдови обговорили відновлення енергетичних систем країн після російських атак
Денис Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

Голова уряду України Денис Шмигаль обговорив зі своєю молдовською колегою Наталією Гаврилицею шляхи відновлення енергосистем, котрі постраждали після російських обстрілів.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Разом із друзями у нас для Росії одна відповідь: "Краще в темряві, але #БезВас", - написав Шмигаль.

Він також додав, що енергетики зараз роблять все, щоб подолати наслідки терору, та побажав молдовському народу стійкості. 

Нагадаємо, 23 листопада у деяких районах Молдови почалися перебої з електропостачанням у зв’язку з черговим масованим ракетним ударом РФ по українській інфраструктурі. Через це у Молдові викличуть до МЗС російського посла.

Під час ракетної атаки на Україну 15 листопада теж відбулося масове відключення електроенергії в Молдові, котре торкнулося всієї країни. 

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