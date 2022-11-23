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Країни ЄС поки не змогли домовитись про максимальну ціну на російську нафту

Переговори можуть продовжитись завтра.

Країни ЄС поки не змогли домовитись про максимальну ціну на російську нафту
Фото: president.gov.ua

Країни Євросоюзу не змогли домовитись про встановлення максимальної ціни на російську нафту для узгодження її із G7.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

“Виконавчий орган ЄС запропонував рівень 65 доларів за барель, який Польща та країни Балтії відхилили як надто щедрий для Москви”, - йдеться у повідомленні.

Водночас деякі країни, котрі перевозять нафту морем, включаючи Грецію та Мальту, не хочуть опускатися нижче 70 доларів. Це було верхньою межею діапазону, висунутого ЄС раніше.

Якщо сьогодні на додаткових переговорах послів не буде досягнуто згоди, вони можуть знову зібратися вже в четвер.

Також у четвер мають зустрітись міністри енергетики ЄС, щоб обговорити заходи щодо стримування ціни на природний газ.

Нагадаємо, раніше Європейський Союз пом'якшив санкційну пропозицію щодо обмеження цін на експорт нафти з Росії.

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