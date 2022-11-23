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​Європейський парламент визнав Росію державою-спонсором тероризму

Це рішення привітали президент і прем’єр-мінстр України.

​Європейський парламент визнав Росію державою-спонсором тероризму
Фото: EPA/UPG

Європейський парламент визнав Росію державою-спонсором тероризму й державою, яка використовує засоби тероризму.

Про це повідомили президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр України Денис Шминаль.

“Вітаю рішення Європейського парламенту про визнання Росії державою-спонсором тероризму та державою, яка використовує засоби тероризму. Росію необхідно ізолювати на всіх рівнях і притягнути до відповідальності, щоб покласти край її багаторічній політиці тероризму в Україні та світі”, – написав президент у Twitter.

“Вдячний європарламентарям за це вагоме рішення. Росія, яка цілеспрямовано атакує мирне населення та цивільну інфраструктуру, має бути зупинена та повністю ізольована”, – зазначив Денис Шмигаль.

Визнання держави спонсором тероризму дозволяє посилити санкції проти неї та запобігти її співпраці з іншими країнами. 

Нагадаємо, 21 листопада Парламентська асамблея НАТО визнала Російську Федерацію та її режим державою-терористом.

13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи одностайно ухвалила резолюцію, в якій Російська Федерація названа терористичним режимом. ПАРЄ стала першою міжнародною організацією, яка визнала Росію державою-терористом.

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