Головне за ніч. Середа, 23 листопада

Відбиті атаки противника на Донбасі, ворожий обстріл пологового відділення Вільнянська, подробиці обшуків у Києво-Печерській Лаврі та в Сарненсько-Поліській єпархії УПЦ.

Уночі 23 листопада окупанти обстріляли пологове відділення Вільнянської лікарні у Запорізькій області.

“Російські потвори обстріляли величезними ракетами маленьке пологове відділення Вільнянської лікарні”, – повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Вбито немовля, яке щойно народилося.

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що з-під завалів врятували двох людей.

"У ніч на 23 листопада у м. Вільнянськ Запорізької області внаслідок ракетного удару на території місцевої лікарні зруйновано двоповерховий корпус поліклінічного пологового відділення. У цей час у відділенні перебувала одна породілля із новонародженою дитиною, а також лікар", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в результаті обстрілу загинуло немовля, жінку і лікаря врятовано з-під уламків будівлі.

За попередньою інформацією, під завалами більше нікого немає. Від ДСНС залучено 67 осіб та 14 одиниць техніки. Роботи тривають.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Берестове, Бахмут, Курдюмівка, Північне, Новобахмутівка, Красногорівка, Первомайське, Невельське і Мар’їнка на Донеччині.

Українська авіація минулої доби завдала трьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів, а воїни ракетних військ і артилерії уразили пункт управління противника.

Ворог завдав п'ятьох ракетних ударів по населених пунктах Харківської та Донецької областей, здійснив близько 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ, а також мирних міст і селищ.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 23 листопада – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 23 листопада орієнтовно склали 85 410 осіб. За минулу добу ліквідовано приблизно 410 окупантів.

Найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках.

Про інші втрати противника – в новині.

Російська армія вночі знову обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області. Били з важкої артилерії та "Градів". Під ударом опинилися Покровська і Мирівська громади. Люди не постраждали.

Російська армія обстріляла Купʼянськ Харківської області. Загинуло двоє людей – перехожі, які опинились на вулиці під час обстрілу.

Під ударами опинилися також житловий будинок, поліклініка і школа, повідомили в Офісі президента.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Телеграм додав, що обстріл відбувся близько 7:40.

"Пошкоджено 9-ти поверховий житловий будинок, будівлю полікліники. На жаль, загинули 2 людей – жінка 55 років та чоловік 68 років, 1 чоловік – госпіталізований, 1 – надали допомогу на місці", – заявив він.

Служба безпеки України оприлюднила подробиці обшуків, які провела 22 листопада на територіях Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві, Корецького Свято-Троїцького монастиря та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ на Рівненщині.

Як повідомили в пресслужбі СБУ, спільно зі співробітниками Нацполіції та Нацгвардії ретельно перевірено понад 350 церковних споруд і 850 осіб. Понад пів сотні осіб пройшло поглиблені контррозвідувальні опитування, зокрема, з використанням поліграфа. Серед них були не тільки громадяни України, а й іноземці, до прикладу, з РФ.

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