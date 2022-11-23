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Великобританія надішле Україні вертольоти – вперше за час війни

Перший з трьох гелікоптерів уже в Україні. 

Великобританія надішле Україні вертольоти – вперше за час війни
Sea King
Фото: wikipedia

Міністерство оборони Великої Британії оголосило, що вперше з початку війни надішле в Україну гелікоптери. Міністр оборони Бен Уоллес заявив, що це перший випадок, коли пілотований літак буде відправлено в охоплену війною країну після вторгнення Росії, пише Bloomberg

За даними BBC, йдеться про три гвинтокрили Sea King. Вони призначені для пошуку й порятунку. Перший з них уже прибув в Україну. 

Заяву про надання авіації Воллес зробив в Осло, на зустрічі з союзниками. Він додав, що також Британія надішле 10 000 додаткових артилерійських снарядів. 

Протягом останніх шести тижнів українські екіпажі проходили навчання на британській території для польотів та обслуговування цих гвинтокрилів, призначених для пошуку та порятунку. 

Sea King раніше використовувалися Королівськими ВПС і Королівським військово-морським флотом. Останній екземпляр зняли з експлуатації ВМС у 2018 році. 

Кілька країн надсилали в Україну пілотовані літаки з початку конфлікту, а запити її уряду до західних країн надіслати винищувачі поки що залишаються без відповіді.

Нова допомога оголошена після того, як прем’єр-міністр Ріші Сунак під час візиту до української столиці представив новий пакет оборонної допомоги на суму 50 мільйонів фунтів стерлінгів, який включав 125 зенітних установок та обладнання для протидії безпілотникам, поставленим Іраном. 

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