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Росіяни уночі випустили понад 30 снарядів по громадах Нікопольського району

Даних про потерпілих немає. 

Російська армія вночі знову обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області. Били з важкої артилерії та "Градів". 

Під ударом опинилися Покровська і Мирівська громади. Голова ОВА Валентин Резніченко в Телеграм повідомив, що люди не постраждали. 

"По нічних громадах ударили понад 30 ворожих снарядів. Попередньо, влучили по відкритих територіях населених пунктів. Деталі обстрілів уточнюються", – зазначив він. 

У решті районів була повітряна тривога, але минулося без обстрілів. 

Нікопольський район обстрілюється росіянами регулярно. Минулої ночі ворог випустив по ньому близько 60 снарядів. 

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