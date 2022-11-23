Росіяни уночі випустили понад 30 снарядів по громадах Нікопольського району

Даних про потерпілих немає.

Російська армія вночі знову обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області. Били з важкої артилерії та "Градів".

Під ударом опинилися Покровська і Мирівська громади. Голова ОВА Валентин Резніченко в Телеграм повідомив, що люди не постраждали.

"По нічних громадах ударили понад 30 ворожих снарядів. Попередньо, влучили по відкритих територіях населених пунктів. Деталі обстрілів уточнюються", – зазначив він.

У решті районів була повітряна тривога, але минулося без обстрілів.

Нікопольський район обстрілюється росіянами регулярно. Минулої ночі ворог випустив по ньому близько 60 снарядів.