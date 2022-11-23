МЗС зібрало і направило Україну більше тисячі генераторів та обладнання для Укренерго

МЗС щодня проводить роботу з пошуку та направлення в Україну генераторів та іншого енергетичного обладнання, і обсяги допомоги зростають.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу.

“Станом на сьогодні для потреб ДСНС, Міністерства охорони здоров’я, громадян МЗС зібрало та направило в Україну 1215 генераторів, з яких 132 середньої та великої потужності. Ми також зібрали та доставили в Україну для потреб Укренерго 212 одиниць енергетичного обладнання, серед яких 132 трансформатори, які є найбільш цінним ресурсом для відновлення енергосистеми”, - сказав Кулеба.

Він додав, що МЗС веде переговори з урядами країн для розконсервування та надання Україні додаткових трансформаторів у найкоротші терміни.

Нагадаємо, через спроби Росії знищити енергетику України під загрозою цієї зими виявляться життя мільйонів українців.