Патрульна поліція нагадала водіям про безпеку тварин під час холодів

З настанням холодів вуличні тварини часто знаходять затишне та тепле місце під капотом автомобіля.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції України.

В Патрульній поліції повідомили, що найулюбленіші місця котів:

під авто;

під капотом;

під арками коліс;

у вихлопній трубі.

Тому перед тим, як завести двигун, слід обов'язково перевірити ці місця, постукати по капоту або натиснути на гудок.

“Але дуже лякливі котики можуть залізти ще глибше. Тому після того, як ви постукали, почекайте. Кіт може почати нявкати”, - додали в поліції.

Нагадаємо, рятувальники у Хмельницькому визволили кошеня, яке застрягло в моторному відсіку легкової автівки.