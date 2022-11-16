Зброю викрали з військового формування області на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Фото: Facebook/Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил

На Донеччині припинили незаконну схему збуту вогнепальної зброї.

Про це повідомили в пресслужбі Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.

Як з'ясувало слідство, налагодили схему командир взводу й інспектор підрозділу тактико-оперативного реагування батальйону патрульної поліції Краматорська та Слов’янська.

"Вони викрали її з військового формування на Донеччині на початку відкритого воєнного нападу Росії на Україну. Командир збув особі пістолет Макарова, отримавши за такий "продаж" 800 доларів США. Правоохоронцями проведено оперативні закупки та зафіксовано незаконний збут підозрюваними ще 6 пістолетів Макарова по 800 доларів США за кожну одиницю зброї", - розповіли в прокуратурі.

Під час обшуків вилучили зброю, а також боєприпаси.

Зловмисникам повідомили про підозру за фактом незаконного поводження зі зброєю та бойовими припасами (ч. 1 ст. 263 КК України). Також вирішується питання про обрання запобіжного заходу, зокрема, тримання під вартою.

Фото: Facebook/Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил

Фото: Facebook/Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил

Нагадаємо, раніше СБУ завершила досудове розслідування справи високопосадовців МВС, які незаконно видавали дозволи на зброю.

Торік спецслужба викрила поліцейського, який торгував зброєю та боєприпасами. Разом зі своїм спільником продавали "товар" представникам криміналітету.