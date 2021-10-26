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СБУ викрила поліцейського, який торгував зброєю та боєприпасами

Разом зі своїм спільником вони продавали "товар" представникам криміналітету.

СБУ викрила поліцейського, який торгував зброєю та боєприпасами
Фото: mil.gov.ua

Співробітники СБУ викрили поліцейського патрульної служби полку спецпризначення "Київ" та його спільника, які торгували зброєю та боєприпасами з району проведення ООС.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, поліцейський Національної поліції, який був відряджений в район проведення ООС для проходження служби, організував незаконний збут зброї, набоїв та вибухівки по всій території України. Разом зі своїм спільником вони продавали "товар" представникам криміналітету.

Зброю та боєприпаси зловмисники зберігали у приватних гаражних приміщеннях м. Краматорськ Донецької області.

Правоохоронці затримали обох зловмисників у Краматорську, одразу після чергового збуту зброї.

Під час проведення санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили 61 гранату; 4 міни; майже 13 кг вибухових речовин; підривачі; понад 10,6 тис. набоїв різного калібру; пістолети-кулемети, карабіни.

Наразі обом зловмисникам повідомлено підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, сьогодні Кіберфахівці СБУ викрили службових осіб Департаменту комунальної власності міста Києва на корупційних схемах. За попередніми оцінками, внаслідок злочинних дій посадовців місцевий бюджет втратив 12 млн гривень.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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