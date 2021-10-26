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Активіст Виговський заявив, що знайшов у своєму авто техніку для прослуховування

Раніше він виявив GPS-трекер. 

Активіст Микола Виговський повідомив, що знайшов у своїй машині пристрій, схожий на техніку для прослуховування. Раніше цього місяця він знайшов GPS-трекер, прикріплений до дна свого авто.

Саме це мотивувало його детально перевірити автомобіль на СТО, написав Виговський у Facebook.

"Хтось з якоюсь незрозумілою мені метою записував усі мої розмови. Пристрій зараз в руках знаючих людей, де проходить детальну перевірку", – зазначив він.

Знайдений GPS-трекер
Фото: Facebook Микола Виговський
Знайдений GPS-трекер

Гельсінська спілка з прав людини повідомила, що Микола Виговський пов’язує ці факти переслідування зі своєю громадською діяльністю. 

"Наразі активіст не подав заяву до правоохоронців щодо незаконного стеження та прослуховування, однак зробить це одразу після того, як вичерпає власні ресурси для з’ясування, хто стоїть за цими діями", – зазначили правозахисники. 

Виговський у 2014-2016 був менеджером Реанімаційного пакету реформ, потім – координатором громадського руху "ЧЕСНО". Балотувався в депутати від партії "Голос". Цього року працював над організацією масштабної акції "Марш за Київ". УГСПЛ характеризує його як відомого своєю активною громадянською позицією та протидією свавіллю у правоохороних органах. Протягом останніх років організував та провів десятки акцій.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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