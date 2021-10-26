Міністр освіти Шкарлет склав іспит з української мови

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет склав іспит з української мови.

Про це повідомляється на сайті МОН.

"Упродовж серпня-жовтня поточного року державний іспит з української мови, згідно з постановою КМУ «Про затвердження Порядку проведення іспитів на рівень володіння державною мовою» від 14 квітня 2021 року №409, як у зв’язку із призначенням, так і за власним бажанням складали співробітники Міністерства освіти і науки України", - йдеться в повідомленні.

Крім Шкарлета, іспит на рівень знання державної мови склали чотири його заступники, два генеральні директори директоратів міністерства, та інші посадовці МОН.

У міністерстві нагадали, що відповідно до Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", з 16 липня 2021 року Національною комісією зі стандартів державної мови проводяться іспити для визначення рівня володіння державною мовою. За результатами іспиту учасники отримують державний сертифікат.

Нагадаємо, 4 червня минулого року, через добу після появи інформації про кандидатуру Шкарлета на посаду міністра освіти, на сайті помилок і фальсифікації в наукових дослідженнях опублікували інформацію про плагіат у його монографії. Автор статті стверджував, що в монографії використано цілі блоки тексту, який було опубліковано на три роки раніше. При цьому посилань у роботі Шкарлета на цю наукову працю немає.

Шкарлет заперечував, що плагіатив чужі роботи, а в інтерв'ю LB.ua пояснив, що в його тексті "є квадратні дужечки".

17 грудня 2020 року Шкарлет був призначений міністром освіти і науки мінімальною кількістю голосів - 226.