​Університети п'яти областей перейшли на дистанційне навчання

Університети у Запорізькій, Львівській, Миколаївській, Одеській і Сумській областях перейшли на дистанційну форму навчання.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки.

"Для збереження здоров’я педагогів і здобувачів освіти в закладах фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти всіх форм власності та сфер управління, минулого тижня Міністерством освіти і науки було рекомендовано запровадження дистанційного навчання з 25 жовтня до 15 листопада", - йдеться в повідомленні.

Деякі заклади використовують змішану форму навчання. Найбільше таких університетів у Харківській області – 8 закладів, а також по 2 університети в Київській та Чернігівській областях.

Продовжують працювати очно - заклади вищої освіти Черкаської області (8 університетів), а також 5 університетів Житомирщини.

У МОЗ нагадали, що принаймні одну дозу щеплення від COVID-19 отримали 88,2% працівників закладів загальної середньої освіти, двома дозами вакциновано майже 400 тис. педагогів по всій країні.

"В умовах росту захворюваності на COVID-19, МОН закликає всіх викладачів, студентів, а також адміністрації закладів освіти до неухильного дотримання протиепідеміологічних заходів безпеки та проведення щеплення", - закликали в МОЗ.

Нагадаємо, Міністерство освіти ухвалило рішення про переведення учнів більшості навчальних закладів з 25 жовтня на канікули через поширення COVID-19.