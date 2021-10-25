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Відповідальність за перевезення без COVID-документів нестимуть пасажири, а не автоперевізники

У залізничному та авіатранспорті відповідальність за наявність відповідних документів у пасажирів несе перевізник.

Відповідальність за перевезення без COVID-документів нестимуть пасажири, а не автоперевізники
Фото: slovoidilo.ua

Відповідальність за наявність документу про щеплення або негативного тесту на COVID-19 під час поїздок автомобільним транспортом між регіонами, за виключенням легкових автівок, покладається на пасажирів.

Кабінет міністрів вніс ввідповідні зміни до постанови №1236, повідомліє Міністерство охорони здоров'я.

Зміни передбачають, що під час поїздок автомобільним транспортом між регіонами відповідальність за наявність таких документів покладається на пасажирів.

Стосуються правили як і регулярних та нерегулярних перевезень у міжобласному та міжнародному сполученнях.

Ця норма не поширюється на перевезення легковими автомобілями, якщо кількість пасажирів там не більше п’яти (без врахування дітей до 14 років). Водночас, дозволяється більша кількість пасажирів за умови, що вони є членами однієї сім’ї.

Зазначається також, що перевізник зобов’язаний проінформувати пасажирів про те, що у них має бути один із необхідних ковід-документів.

Під час перевезень у залізничному та авіатранспорті відповідальність за наявність відповідних документів у пасажирів несе перевізник.

Як і раніше, норма щодо наявності документу про щеплення або негативного результату тестування не поширюються на неповнолітніх.

Відсутність документу про щеплення або негативного тесту у пасажира тягне за собою штраф від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 17 000 до 34 000 гривень.

Нагадаємо, з 21 жовтня набули чинності нові правила міжрегіональних перевезень на жовтому та червоному рівнях епіднебезпеки.

Для перевірки ковід-паспортів українським поліцейським встановили на планшети спеціальне програмне забезпечення, яке дозволяє зчитувати QR-код із міжнародних та внутрішніх сертифікатів про вакцинацію.

Також уже розроблено законопроєкт, що передбачає кримінальну відповідальність за підробку документів про проведення вакцинації від особливо небезпечних інфекцій. У МОЗ наголосили, що якщо хтось, свідомо або несвідомо, буде вносити в систему неправдиві дані, "жодне міністерство не підтримуватиме медпрацівників, які дозволяють собі таке".

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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