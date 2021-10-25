У неділю ковід підтвердили у 14,6 тис. українців, госпіталізували 3,9 тис. осіб

Найбільше хворих виявили у Харківській, Одеській та Дніпропетровській областях.

У неділю, 24 жовтня, в Україні підтвердили 14 634 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Серед захворілих 999 дітей і 173 медики.

Пресслужба Міністерства охорони здоров’я повідомляє, що вчора зафіксовано 330 пов’язаних з коронавірусом летальних випадків. До лікарень потрапили 3 912 осіб, подолали недугу 4 598 людей.

Найбільше випадків коронавірусної хвороби минулої доби виявили в Харківській (1 687), Одеській (1 262), Дніпропетровській (1 065), Житомирській (1 042) і Запорізькій (1 037) областях.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 784 039 осіб, одужали від коронавірусу 2 380 374 людини, від ускладнень захворювання померли 64 202 пацієнти.

З 21 жовтня добова захворюваність на ковід в Україні щодня перевищувала 20 тис. випадків. Два дні поспіль фіксували найбільшу з початку пандемії кількість пов’язаних із коронавірусом смертей.

Після засідання РНБО минулої п’ятниці Олексій Данілов спрогнозував понад тисячу смертей від ковіду щодоби.