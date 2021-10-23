На Хмельниччині до бази “eHealth” внесли дані про фіктивну вакцинацію від ковіду

Це призвело до видачі фіктивних сертифікатів про щеплення.

На Хмельниччині слідчі розслідують факт внесення до бази «eHealth» неправдивих даних про щеплення від коронавірусу.

Про це повідомили в обласній поліції.

Як з’ясувалось в ході розслідування, дані про вакцинацію, яка не проводилася, внесли посадові особи однієї з медичних установ області для приховування факту втрати вакцини від коронавірусу.

Це призвело до видачі фіктивних сертифікатів про щеплення.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 1 статті 366 Кримінального кодексу України (Службове підроблення).

Розслідування триває.

Нагадаємо, Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що, перебуваючи в реанімації під кисневими масками, українці зізнаються в покупці підроблених довідок про вакцинацію від COVID-19.

Раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що в Україні розпочато майже 800 кримінальних проваджень за фактом підробки сертифікатів вакцинації проти коронавірусу. Він також закликав громадян повідомляти про такі факти.