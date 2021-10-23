Київ визначив умови карантину, які почнуть діяти після переходу міста в "червону" зону
Київ визначив умови карантину, які почнуть діяти після переходу міста в "червону" зону
Двічі вакцинований Аваков захворів на коронавірус (оновлено)
Двічі вакцинований Аваков захворів на коронавірус (оновлено)
Актор Алек Болдуїн вперше прокоментував загибель операторки на зйомках фільму
Актор Алек Болдуїн вперше прокоментував загибель операторки на зйомках фільму
Екснардепку Савченко з сестрою піймали на використанні підробленого COVID-сертифіката
Екснардепку Савченко з сестрою піймали на використанні підробленого COVID-сертифіката
Введення "касових апаратів" для всього малого та середнього бізнесу призведе до значного здорожчення товарів та послуг, – Продан
Введення "касових апаратів" для всього малого та середнього бізнесу призведе до значного здорожчення товарів та послуг, – Продан
Актор Алек Болдуїн на зйомках фільму з реквізитної зброї застрелив операторку та поранив режисера
Актор Алек Болдуїн на зйомках фільму з реквізитної зброї застрелив операторку та поранив режисера
Зеленський: Україна запропонувала Росії знижку на транзит газу в Європу
Зеленський: Україна запропонувала Росії знижку на транзит газу в Європу
Київ вирішив закрити школи на два тижні з 23 жовтня
Київ вирішив закрити школи на два тижні з 23 жовтня
Замість бустерної дози в Україні з наступного року почнуть повторний курс вакцинації, - головний санлікар
Замість бустерної дози в Україні з наступного року почнуть повторний курс вакцинації, - головний санлікар
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

На Хмельниччині до бази “eHealth” внесли дані про фіктивну вакцинацію від ковіду

Це призвело до видачі фіктивних сертифікатів про щеплення.

На Хмельниччині до бази “eHealth” внесли дані про фіктивну вакцинацію від ковіду

На Хмельниччині слідчі розслідують факт внесення до бази «eHealth» неправдивих даних про щеплення від коронавірусу.

Про це повідомили в обласній поліції.

Як з’ясувалось в ході розслідування, дані про вакцинацію, яка не проводилася, внесли посадові особи однієї з медичних установ області для приховування факту втрати вакцини від коронавірусу.

Це призвело до видачі фіктивних сертифікатів про щеплення.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 1 статті 366 Кримінального кодексу України (Службове підроблення). 

Розслідування триває.

Нагадаємо, Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що, перебуваючи в реанімації під кисневими масками, українці зізнаються в покупці підроблених довідок про вакцинацію від COVID-19.

Раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що в Україні розпочато майже 800 кримінальних проваджень за фактом підробки сертифікатів вакцинації проти коронавірусу. Він також закликав громадян повідомляти про такі факти.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також