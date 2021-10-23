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МОЗ розширить перелік обов'язкових для вакцинації професій

До нього увійдуть соціальні працівники, працівники держпідприємств, установ, організацій, а також працівники критично важливих сфер економіки.

МОЗ розширить перелік обов'язкових для вакцинації професій
Фото: facebook/Віктор Ляшко

Міністерство охорони здоров'я планує розширити перелік професій, для яких вакцинація є умовою допуску до робочого місця.

Про це в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера” заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Сьогодні є наказ Міністерства охорони здоров'я про визначений перелік професій, де вакцинація проти коронавірусу є обов'язковою. До нього увійшли освітяни, представники центральних органів виконавчої влади. Далі ми розробляємо проєкт наказу, який проходить погодження. До цього переліку додатково будуть включені соціальні працівники, працівники державних підприємств, установ, організацій, а також працівники критично важливих сфер для функціонування економіки нашої країни", - наводить слова міністра “Укрінформ”.

Нагадаємо, що 7 жовтня Міністерство охорони здоров’я затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19. До нього включені співробітники: центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних підрозділів; місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів. До списку потрапи литакож освітяни.

Наказ набирає чинності за місяць. Працівники, які до того часу не пройдуть щеплення, не будуть допущені до робочих місць без збереження заробітної плати. Виняток зроблять для тих, хто має протипоказання до вакцинації. 

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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