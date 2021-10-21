Замість бустерної дози в Україні з наступного року почнуть повторний курс вакцинації, - головний санлікар

Масового впровадження бустерної дози для всіх категорій населення не буде.

Міністерство охорони здоров'я України планує в наступному році почати ревакцинацію населення від коронавірусу. Введення додаткової, бустерної дози для всіх категорій населення не розглядається.

Про це в ефірі телеканалу "Рада" заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

"Ми плануємо використовувати повний курс ревакцинації в наступному році. Тобто, людина, яка отримала дві дози щеплення в 2021 році, такі ж дві дози має отримати у 2022 році", - сказав Кузін.

При цьому МОЗ наразі працює над тим, щоб рекомендувати бустерну вакцинацію окремим категоріям населення, зокрема людям з хронічними захворюваннями. Масового впровадження додаткової дози для інших категорій населення не буде.

Головний санлікар також зазначив, що наразі невідомо, чи потрібно буде проходити ревакцинацію щороку.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено вже 8,37 млн осіб (20% населення), у тому числі повністю - 6,74 млн (16,3% населення).

Найпопулярнішою в Україні є вакцина Pfizer - 3,4 млн вакцинованих, на другому місці - Sinovac/Coronavac - 2,4 млн, далі йдуть AstraZeneca - 1,5 млн і Moderna - 1,1 млн,

Загальна кількість зроблених щеплень вже перевищила 15,1 млн.