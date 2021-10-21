Чи можуть вакциновані переносити коронавірус?

Але це не зовсім так. І зараз спробуємо пояснити, чому.

Здається, це вже стало фейсбук мантрою: “Вакцина не захищає від зараження. Лише від важкого перебігу та смерті”.

Україна переживає нову хвилю смертей та захворювань на коронавірусну хворобу . Чим страшніша статистика, тим гучніші заклики щепитись, і тим активніше антивакцинатори просувають тезу “вакциновані хворіють так само, як і невакциновані”.

Дельта змінила правила гри. Але не кардинально

Коли країни лише розпочинали вакцинальні кампанії й щеплення набирало обертів, здавалося, що “хеппіенд” близько. Ранні дослідження показували, що вакцинація допомагає знизити ризики розповсюдження вірусу на більш ніж 80%. Піонери зі щеплення, наприклад, Ізраїль, у квітні послаблювали масковий режим.

Фото: EPA/UPG На пляжі Тель -Авіва, 17 квітня 2021 року.

Але потім вдарила “Дельта”, і свято скінчилось.

Як пишуть в серпневій статті наукового журналу Nature, “Дельта ймовірніше розповсюджується серед вакцинованих, ніж інші версії вірусу”. А якщо людина інфікована – вона заразна.

Випадки інфікування серед вакцинованих навіть мають термін “breakthrough infection”, що можна перекласти як “проривна інфекція” або “інфікування після щеплення”.

Такі заяви науковців породили багато маніпуляцій. В соціальних мережах почали активно транслювати тезу про неефективність вакцин та що”невакциновані заражаються так само, як і не вакциновані”. Але це не зовсім так.

Дельта дійсно “підірвала” ефективність вакцин в тому, що стосується захисту від інфікування. Але повністю прорвати оборону новій версії все ж таки не вдалося.

Фото: EPA/UPG У центрі вакцинації в Данії

Захист від зараження до 80%

Наприклад, якщо захист від інфікування “Альфою” становив 79% для вакцини Astra Zeneca, то для “Дельти” цей показник становив 67% станом на серпень.

Дані можуть різнитись в залежності від вакцини та вікової групи. Наприклад, за деякими даними, Pfizer/BioNTech мав захист від інфікування дельтою до 80%.

А дослідження, які проводили в будинках для літніх людей, показували, що ефективність від зараження впала до 53,1%.

Проте в будь-якому разі ми не кажемо про нульові показники. Ризики зараження все одно суттєво знижуються, а разом із тим – і ризики передати вірус своєму колезі, учню чи родичу.

Науковиця та вірусолог М’юдж Севіг присвятила поясненню цілий тред в твіттері: “Ефективність вакцини можна оцінити по тому, як вона знижує ризики інфекцій у вакцинованих в порівнянні з невакцинованими. Наприклад, вакцина, яка усуває будь-які ризики, має 100% ефективність.Вакцина з ефективністю 50% означає, що у вас на 50% нижчі ризики заразитись, ніж у невакцинованого”.

Фото: /twitter.com/mugecevik

Це підтверджує і імунолог Юрій Степановський:

“Основними поширювачами інфекції залишаються невакциновані люди. Так, вакциновані теж можуть хворіти, але в середньому їхні ризики передати вірус іншому майже вдвічі нижче, ніж у невакцинованих. А ще вакциновані частіше переносять хворобу безсимптомно, або без виражених симптомів. Коли ти не маєш активного кашлю, то для поширення інфекції потрібен довший та тісніший контакт".

Фото: tdmu.edu.ua Юрій Степановський

"І головне, вакциновані набагато рідше опиняються в лікарнях та реанімаціях, що не перевантажує медичну систему”, – пояснює лікар.

Захистити ближнього

Окремої уваги заслуговує зовсім свіже дослідження, яке опублікували в журналі JAMA.

Науковці виявили, що чим більше в родині вакцинованих, тим нищі шанси невакцинованого заразитись.

Наприклад, якщо в родині є одна неімунна людина (тобто така, що не щеплена і не зустрічалась з вірусом) та одна імунна, то ризики невакцинованого заразитись знижуються на 45-61%. 2 імунні людини в родині знижують цей ризик вже на 75-86%.

4 імунні члени родини знижують ризики до 97%. На нашу думку, це може бути критично, якщо в родині є немовляти чи людина з інвалідністю, яка майже не полишає домівки та відмовилась від щеплення за якимись причинами.

Фото: EPA/UPG

Отож, так, ви можете захворіти, якщо щепились і як наслідок заразити ближнього свого. Але ризики цього значно нижчі. Звичайно, багато чого залежить від вашого віку, стилю життя, наявності серйозних хвороб імунітету.

Але абсолютно несправедливо виключати щеплення з методів захисту. Тепер окрім масок, дистанції та антисептиків у нас є вакцини. І цим треба користуватися.