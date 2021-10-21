На Закарпатті невакцинованих чиновників та освітян відсторонятимуть від роботи

Працівників держструктур, органів місцевого самоврядування та всіх освітніх закладів на Закарпатті з 8 листопада відсторонятимуть від роботи, якщо вони не матимуть щеплення від коронавірусу.

Про це 20 жовтня на брифінгу щодо епідситуації на Закарпатті повідомив голова облдержадміністрації Анатолій Полосков, повідомляє "Суспільне".

Нагадаємо, що 7 жовтня Міністерство охорони здоров’я затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19. До нього включені співробітники: центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних підрозділів; місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів. До списку потрапи литакож освітяни.