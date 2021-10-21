«Гра в кальмара»: як дорама стала світовою сенсацією
«Гра в кальмара»: як дорама стала світовою сенсацією
Третьякова не вважає неетичними свої слова щодо смерті нардепа Полякова
Третьякова не вважає неетичними свої слова щодо смерті нардепа Полякова
В Україні з 21 жовтня набувають чинності нові правила міжрегіональних перевезень
В Україні з 21 жовтня набувають чинності нові правила міжрегіональних перевезень
У Техасі розбився літак з пасажирами, понад 20 людей вижили
У Техасі розбився літак з пасажирами, понад 20 людей вижили
У другий тур виборів вийшли б Зеленський і Порошенко, підтримка Разумкова зросла удвічі, – КМІС
У другий тур виборів вийшли б Зеленський і Порошенко, підтримка Разумкова зросла удвічі, – КМІС
Мер Києва Кличко вперше за рік зустрівся з Зеленським
Мер Києва Кличко вперше за рік зустрівся з Зеленським
Стала відома планована дата поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в супертяжах
Стала відома планована дата поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в супертяжах
РНБО опублікувала глосарій для ЗМІ та чиновників щодо протидії російській пропаганді
РНБО опублікувала глосарій для ЗМІ та чиновників щодо протидії російській пропаганді
У Львові трьом пацієнтам з COVID-19 ампутували кінцівки через ускладнення
У Львові трьом пацієнтам з COVID-19 ампутували кінцівки через ускладнення
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

На Закарпатті невакцинованих чиновників та освітян відсторонятимуть від роботи

Обмеження почнуть діяти з 8 листопада.

На Закарпатті невакцинованих чиновників та освітян відсторонятимуть від роботи
Фото: mvs.gov.ua

Працівників держструктур, органів місцевого самоврядування та всіх освітніх закладів на Закарпатті з 8 листопада відсторонятимуть від роботи, якщо вони не матимуть щеплення від коронавірусу.

Про це 20 жовтня на брифінгу щодо епідситуації на Закарпатті повідомив голова облдержадміністрації Анатолій Полосков, повідомляє "Суспільне".

Нагадаємо, що 7 жовтня Міністерство охорони здоров’я затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19. До нього включені співробітники: центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних підрозділів; місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів. До списку потрапи литакож освітяни.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також