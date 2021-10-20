У Львові трьом пацієнтам з COVID-19 ампутували кінцівки через ускладнення

Цього тижня хірурги 8-ї міської клінічної лікарні Львова ампутували кінцівки трьом чоловікам, які мали ускладнення, пов’язані з коронавірусом COVID-19.

Про це йдеться у повідомленні лікарні.

"Вірус стає агресивніший. І це не чергова «жахалочка». Тромбози, як ускладнення почастішали, тільки за цей тиждень нашим хірургам довелося тричі ампутовувати кінцівки, аби врятувати життя пацієнтів. Усі вони потрапили у наше COVID-відділення через важкий перебіг хвороби. Згодом додалися симптоми тромбозу", - розповіли лікарі.

Від початку пандемії кількість таких усладенень у 8-й міській клінічній лікарні Львова траплялася лише 15 разів. Зазначається, що у зоні ризику - ті, хто хворіють на діабет, генералізований атеросклероз, а також пацієнти із надвагою чи ті, які палять.

"Чому так стається? COVID-19 викликає тромбування дрібних і крупніших судин в різних ділянках тіла. Найчастіше потерпають легені, адже вірус викликає агрегацію дрібних клітинок крові, які приводять до мікротромбування. Траплялися такі випадки, коли пацієнти почували себе добре, а клінічна картина на КТ показує масштабне ураження легень, або навіть навпаки, пацієнту важко дихати, а на КТ не видно змін. Після легень найчастіше тромби утворюються у кишківнику та нижніх кінцівках. Підступність і в тому, що тромбоз як ускладнення, трапляється не тільки в розпалі хвороби, але після повного одужання. Тому, важливо, після виписки із лікарні, бути на постійному контролі у сімейних терапевтів", - йдеться в повідомленні.

В лікарні також зазначили, що пацієнти були не щеплені. Як раніше повідомлялося, 94,2% госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня не були вакциновані.

Нагадаємо, у Львові з 18 жовтня посилили карантинні заходи через зростання захворюваності на коронавірус. 14 жовня львівська комісія ТЕБ і НС вирішила також заборонити проведення масових заходів, а з 18 жовтня - перевести навчальні заклади на дистанційне навчання.

Поступове зростання захворюваності на ковід в Україні почалося з середини липня, а новий спалах оглядачі визнали у вересні. З 15 жовтня перший регіон України - Херсонська область - увійшов до "червоної" зони адаптивного карантину. З 18 жовтня до нього приєдналися ще чотири: Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області.

В РНБО прогнозують, що пік осіннього спалаху COVID-19 прийдеться на кінець жовтня - початок листопада.