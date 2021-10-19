У Запоріжжі 12-річна дівчинка самостійно реанімувала матір, у якої зупинилось серце

Диспетчер швидкої допомоги залишалася на зв'язку із дівчинкою та надавала їй рекомендації.

У Запоріжжі 12-річна дівчинка протягом 11 хвилин самостійно реанімувала матір, у якої зупинилося серце.

Про це повідомив Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини.

16 жовтня лікарям надійшов виклик від 12-річної дівчинки, яка повідомила, що її мати знепритомніла і не дихає. На місце спрямували найближчу бригаду швидкої допомоги, а диспетчер залишалася на зв'язку із дівчинкою та надавала рекомендації щодо проведення реанімаційних заходів.

"Звертаємо увагу, що одразу розпочаті підлітком реанімаційні заходи під контролем диспетчера оперативно-диспетчерського управління, дозволили бригаді продовжити реанімаційні заходи та отримати позитивний результат", - йдеться в повідомленні.

Після надання медичної допомоги жінку у тяжкому стані госпіталізували до лікарні.

Нагадаємо, в серпні на станції київського метро "Нивки" поліцейський врятував життя пасажира за допомогою дефібрилятора.