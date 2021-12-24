Екскерівника Запорізького облцентру служби крові підозрюють у продажі 270 літрів плазми

Ексдиректору КНП "Запорізький обласний центр служби крові" Запорізької обласної ради повідомлено про підозру за фактом розтрати майна в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу).

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, у 2020 році виконувач обов’язків керівника комунального підприємства безпідставно перевела понад 270 літрів плазми крові з розряду "лікувальної" до розряду "непридатної для лікування".

"У подальшому компоненти нібито непридатної крові за заниженою вартістю було реалізовано комерційній структурі, чим спричинено матеріальну шкоду у сумі понад 700 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за середньою потребою 800 мл плазми крові на одного пацієнта цього біоматеріалу вистачило б надати медичну допомогу майже 350 хворим.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині викрили медиків, які змушували онкохворих купувати "безкоштовні препарати".