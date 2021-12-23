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ЗСУ чітко дотримуватимуться умов режиму припинення вогню, - Залужний

Досягнуті домовленості регламентують відкриття вогню у відповідь на провокаційні обстріли.

ЗСУ чітко дотримуватимуться умов режиму припинення вогню, - Залужний
Валерій Залужний
Фото: Сегодня

Збройні сили України чітко дотримуватимуться умов режиму припинення вогню на Донбасі та домовленостей Тристоронньої контактної групи.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, передає "Інтерфакс-Україна".

"Збройні сили України не просто чітко дотримуватимуться умов режиму припинення вогню та досягнутих домовленостей, але і вже почали це робити", - сказав Залужний.

Він наголосив, що домовленості "чітко регламентують формати реагування на будь-які дії сторін конфлікту", зокрема - позначають формат відкриття вогню у відповідь на провокаційні обстріли.

За словами Залужного, якщо вдасться повністю реалізувати домовленість про припинення вогню, яка була досягнута у липні минулого року, це "точно відповідатиме інтересам кожного українця та дасть змогу зберегти життя військових та цивільних".

"Гадаю, що ні в кого немає сумнівів, що Україна і кожен наш військовий готові захищати свою землю і свободу. Але також не має бути сумнівів і в тому, що життя людей для нас - найцінніше, а дипломатичний шлях – фундаментальний, щоб повернути мир до України", - сказав він.

Нагадаємо, 22 грудня на засіданні Тристоронної контактної групи погодили відновлення дії режиму припинення вогню на Донбасі, про що домовилися в липні 2020 року. Українська сторона також продовжує працювати в усіх доступних форматах для звільнення утримуваних осіб, відкриття КПВВ, забезпечення реалізації інших домовленостей в інтересах усіх українців по обидва боки лінії зіткнення.

Сьогодні, 23 грудня, російські найманці тричі порушили режим тиші попри домовленості про перемир'я.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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