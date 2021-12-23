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У Києві відкрили кримінальну справу через відсутність ялинки на вокзалі

До слідчих дій залучили військову контррозвідку СБУ.

У Києві відкрили кримінальну справу через відсутність ялинки на вокзалі
Фото: kiev.com.ua

У Києві відкрили кримінальну справу через відсутність новорічної ялинки на Центральному залізничному вокзалі.

На сайті міської прокуратури повідомляється, що філія "Вокзальна компанія" акціонерного товариства "Укрзалізниця" уклала договір на встановлення ялинки до 17 грудня включно.

Але станом на 22 грудня ялинки не було.

"На даний час тривають слідчі дії щодо з'ясування усіх обставин кримінального провадження та притягнення винних до відповідальності. Слідчі дії проводяться прокурорами спільно зі слідчими СВ поліції на станціях залізничного транспорту ГУ НП у м. Києві за оперативного супроводження Департаменту військової контррозвідки СБ України", - йдеться в повідомленні.

Вартість договорів на встановлення та прикрашання новорічної ялинки в приміщенні Центрального залізничного вокзалу, за даними прокуратури, становили близько 5 млн гривень.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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