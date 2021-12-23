Метеорологічна зима у Києві настала на три тижні пізніше норми

Метеорологічна зима у Києві в 2021 році настала 20 грудня. Це сталося на три тижні пізніше кліматичної норми, повідомляється на сайті Центральної геофізичної обсерваторії імені Срезневського.

"Стійке зниження середньодобової температури нижче 0°С свідчить про початок метеорологічної зими у столиці. 20 грудня середньодобова температура повітря на метеостанції обсерваторії становила -0,2°С і за прогнозами Українського гідрометцентру від’ємні значення температури повітря будуть триматись і далі", - йдеться в повідомленні.

Найраніше до Києва зима завітала 20 жовтня у 1920 році та 31 жовтня у 1988 році, а найпізніше – 29 грудня у 2015 році.

У 2019 році метеорологічної зими у Києві взагалі не було, а у 2020 році вона почалась 30 листопада.