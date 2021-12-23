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У Гренландії зафіксована аномально висока температура

Для таких високих широт, враховуючи холодний період року і той факт, що у Гренландії зараз панує полярна ніч, це справжня аномалія.

У Гренландії зафіксована аномально висока температура
Фото: EPA/UPG

На півночі Гренландії зафіксована аномально висока температура для цієї пори року, максимальна температура в денні години зросла до +8,3 градусів по Цельсію.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

"Поки в Україні панують морози, на півночі Гренландії останніми днями навпаки спостерігалась аномально висока температура повітря. До прикладу, в одному з найпівнічніших міст на планеті Земля - Канак (Гренландія) - 21 грудня було побито температурний рекорд, адже максимальна температура в денні години зросла до +8,3", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що для таких високих широт, враховуючи ще холодний період року і той факт, що у Гренландії зараз панує полярна ніч - це справжня аномалія.

Нагадаємо, минулого року на північному сході Гренландії від найбільшого шельфового льодовика в Арктиці 79N відколовся великий шматок криги.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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