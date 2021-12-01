Листопад у Києві виявився одним із найтепліших за 140 років

Цьогорічний листопад у столиці ввійшов у десятку найтепліших з 1881 року. Середньомісячна температура листопада 2021 року в Києві становила +4,8°С, що вище за кліматичну норму 1991-2020 рр. на 2,2 градуса.

Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії ім. Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції обсерваторії, найхолоднішим днем було 17 листопада, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -7,1°С, а найтеплішим - 5 листопада, коли максимальна температура досягла +15,8°С.

Також метеорологи зауважили, що в Києві на проспекті Науки за місяць випало 29 мм опадів, що склало 63% кліматичної норми.

Кліматологи зазначили, що метеорологічна осінь у Києві триватиме, поки середньодобова температура повітря стійко не перетне позначку 0°С в бік зниження. Середня багаторічна дата такого переходу - 29 листопада.

Початок 2021 року у столиці видався доволі холодним. Лютий, наприклад, був найморознішим за останні дев'ять років. Перші два місяці осені також були холоднішими, ніж зазвичай.

Проте літо було дуже спекотним - у червні температура на 1,8°С перевищила норму, у липні - на 3,3°С, у серпні - на 0,7°С.

Жовтень у Києві за температурою був близьким до норми, але став одним із найсухіших за весь час спостережень.

Нагадаємо, перший сніг цьогорічного осінньо-зимового періоду в Києві пішов 23 листопада. Однак через плюсову погоду він розтанув.