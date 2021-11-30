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У штабі ООС показали наслідки обстрілу окупантами Станиці Луганської

Внаслідок обстрілу було пошкоджено приватний будинок, а також споруди на території депо залізничної станції "Кіндрашівська-Нова".

Російські окупанти 29 листопада випустили по околицях Станиці Луганської 47 снарядів калібру 122 міліметри. Епіцентр вибухів був у 200 метрах від тамтешньої школи.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

"Актом звірства з боку окупантів вважають мешканці Станиці Луганської артобстріл 29 листопада. Тоді із окупованої частини України по околицях їхнього населеного пункту було випущено 47 снарядів калібру 122 міліметри. Місцеві й досі не можуть оговтатися, а в тамтешній школі, що буквально у 200 метрах від епіцентру вибухів, у вівторок заняття розпочалися із запізненням", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільше постраждала територія депо залізничної станції "Кіндрашівська-Нова" - пошкодження отримали 4 будівлі, а також залізничні шляхи. Постраждав також працівник депо - уламок влучив йому у голову. Зараз чоловік перебуває в лікарні, стан його здоров’я оцінюється як середньої тяжкості.

Також внаслідок обстрілу було пошкоджено приватний будинок. 

Станиця Луганська знаходиться на лінії розмежування і межує з північно-східною околицею Луганська. Тут знаходиться єдиний працюючий пункт пропуску на окуповану територію в Луганській області.

Нагадаємо, що під обстріл в понеділок також потрапили околиці села Старий Айдар, розташованого з північно-західної сторони Луганська.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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