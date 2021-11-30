У вівторок, 30 листопада, у Херсоні під колесами потяга загинув 22-річний поліцейський Владислав Завістовський.

У пресслужбі Патрульної поліції повідомляють, що патрульний вранці йшов на службу, переходив залізничні колії та потрапив під потяг. Від отриманих травм він загинув на місці.

"Він вступив до лав патрульної поліції у 2019 році, з честю та гідністю вірно служив українському народові. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Владислава. Сумуємо разом із вами.Світла пам'ять...", - сказано в повідомленні.

Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua Владислав Завістовський

Як повідомили в обласній поліції, правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст.276 "Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту" Кримінального кодексу України.

Відомо, що нещасний випадок стався близько 7:00 на території залізничного вокзалу.

Як повідомляли, в неділю, 28 листопада, на полюванні смертельне поранення отримав 37-річний інспектор поліції з Чернігова. Стріляв його товариш, 39-річний начальник одного з районних управлінь ДСНС у Чернігівській області.