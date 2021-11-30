Державна служба з надзвичайних ситуацій закликала любителів зимових походів у гори врахувати погодні умови на горі Піп Іван.

За інформацією Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста, станом на 09:00 30 листопада на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 40 м. Вітер південно-західній 8-10 м/с.

Хуртовина. Температура повітря - 12 градусів морозу.

Фото: facebook.com/chornogora.rescue11

Пресслужба ДСНС оприлюднила відео поточної погоди.

За інформацією рятувальників, така ситуація спостерігатиметься до 3 грудня включно.

"Тож найближчими днями милуймося зимовими краєвидами Івано-Франківщини дистанційно", - закликали рятувальники.