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Гірські рятувальники порадили милуватися краєвидами Карпат дистанційно

Принаймні до 3 грудня.

Державна служба з надзвичайних ситуацій закликала любителів зимових походів у гори врахувати погодні умови на горі Піп Іван.

За інформацією Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста, станом на 09:00 30 листопада на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 40 м. Вітер південно-західній 8-10 м/с.

Хуртовина. Температура повітря - 12 градусів морозу.

Фото: facebook.com/chornogora.rescue11

Пресслужба ДСНС оприлюднила відео поточної погоди.

За інформацією рятувальників, така ситуація спостерігатиметься до 3 грудня включно.

"Тож найближчими днями милуймося зимовими краєвидами Івано-Франківщини дистанційно", - закликали рятувальники.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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