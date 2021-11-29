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Біля МВС влаштували протест через напад на бар "Хвильовий"

Учасники вимагають від поліції забезпечити безпеку на Подолі.

Фото: Макс Требухов

Біля будівлі Міністерства внутрішніх справ на вулиці Богомольця ввечері 29 листопада влаштували мітинг в знак протесту проти "бездіяльності поліції". Акція пов'язана із нападом на бар "Хвильовий", що стався в п'ятницю, 26 листопада.

"Приводом для проведення акції протесту стала бездіяльність подільського відділку поліції під час нападів невідомих осіб на заклади Подолу. Протягом листопада ці люди неодноразово блокували роботу бару «Хвильовий» та клубів на Кирилівській та Closer. Останньою краплею став напад на «Хвильовий» у п’ятницю 26 листопада", - йдеться в повідомленні організаторів.

Учасники акції вимагають звільнити начальника подільського управління поліції Павла Василенка, якого вони підозрюють в покриванні нападників, та публічно відзвітувати про стан розслідування цих нападів.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

З іншої сторони мітингу зібрались представники "правих" організацій на чолі з Євгеном Карасем ("Суспільство майбутнього", екс-С14).

Він у своєму телеграм-каналі неодноразово писав, що подільські заклади "Кирилівська 41", "Клозер", "Отель", "Коллайдер", "Хвильовий" - це розсадники наркоторгівлі, а учасники протесту ведуть "політичну боротьбу за право безкарного розповсюдження та вживання наркотиків".

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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