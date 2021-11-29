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Фонд Ріната Ахметова проведе онлайн-урок "Твоя суперпрофесія" для підлітків з усієї України Актуально

Цього року перелік професій доповнять: сторітелер, ведучий/інтерв'юєр, фото/відео монтажер.

Фонд Ріната Ахметова анонсує проведення всеукраїнського мотиваційного інтерактивного онлайн-уроку «Твоя суперпрофесія», який буде реалізовуватися в рамках щорічної Акції «Рінат Ахметов – Дітям». Школярі зможуть не лише познайомитися з популярними й відомими представниками затребуваних професій, але й дізнаються, що необхідно зробити і яку професію обрати, щоб максимально розкрити свої таланти та стати успішним і щасливим.

"У фокусі Акції «Рінат Ахметов – Дітям» – діти, позбавлені батьківського тепла. Дуже важливо допомогти їм розкрити свої здібності й дати віру в те, що вони можуть досягати поставленої мети та змінювати світ на краще", – розповіла Оксана Іщук, керівниця проєктів Фонду Ріната Ахметова.

Онлайн-урок пройде 17 грудня о 12:00 в прямому ефірі. Учасниками стануть учні 8-11 класів, а також підлітки з інтернатних закладів та дитячих будинків сімейного типу з усіх куточків України. Трансляція буде доступна на YouTube-каналі Фонду Ріната Ахметова. Паралельна трансляція онлайн-уроку буде відбуватися на порталі Музею «Голоси Мирних» Фонду Ріната Ахметова за посиланням https://civilvoicesmuseum.org/news/onlajn-urok-tvoya-superprofessiya-pomozhet-podrostkam-najti-svoj-put-v-zhizni

Відомі представники різних професій, запрошені зіркові гості та експерти своїм прикладом покажуть, що досягти поставленої мети – реально. Діти також дізнаються про спеціальні методи й тести, які допоможуть їм визначити свої сильні та слабкі сторони.

Крім того, під час уроку відбудеться презентація професій 2-го сезону освітнього серіалу «Твоя суперпрофесія». Серіал знято у рамках проєкту «Рінат Ахметов – Дітям. Твоя суперсила». Це серія мотиваційних зустрічей відомих та успішних людей із вихованцями інтернатів. Мета проєкту – допомогти хлопцям і дівчатам, які опинилися без батьківського піклування, розкрити, розвинути та примножити свої вміння і таланти.

Цього року перелік професій доповнять: сторітелер, ведучий/інтерв'юєр, фото/відео монтажер. По суті, серіал – це новий дистанційний формат проєкту, який насамперед орієнтований на підлітків, яким у цьому житті необхідно докласти багато зусиль для реалізації у професійній сфері.

В онлайн-уроці також візьмуть участь випускники проєкту «Рінат Ахметов – Дітям. Твоя суперсила». Вони не лише поділяться особистим досвідом у виборі професії, а й надихнуть учасників на власні звершення.

Акція «Рінат Ахметов – Дітям» – особиста ініціатива Ріната Ахметова. Цій традиції вже понад 20 років. За роки існування Акції її формат змінювався, але мета й філософія залишалися незмінними – дарувати тепло та турботу дітям.

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