Начальник райуправління ДСНС випадково застрелив товариша-поліцейського на полюванні

Потерпілий помер у реанімації від отриманого поранення в голову.

У неділю, 28 листопада, на полюванні смертельне поранення на полюванні отримав 37-річний інспектор поліції з Чернігівського районного управління поліції. Стріляв його товариш, 39-річний начальник одного з районних управлінь ДСНС в Чернігівській області.

Про це повідомила в понеділок Національна поліція та Офіс генерального прокурора.

"У неділю, 28 листопада 2021 року, поблизу с. Травневе Городнянської територіальної громади Чернігівського району під час полювання начальник одного з районних управлінь ДСНС в Чернігівській області, не переконавшись в безпечності пострілів, з мисливської рушниці поранив в голову співробітника патрульної поліції, з яким вони разом були на полюванні. Від отриманого поранення потерпілий помер в реанімації Чернігівської обласної лікарні", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Правоохоронні органи не вказують імені того, хто стріляв.

Чергнівське районне управління ДСНС очолює Ігор Довгопол.

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