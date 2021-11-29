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Начальник райуправління ДСНС випадково застрелив товариша-поліцейського на полюванні

Потерпілий помер у реанімації від отриманого поранення в голову.

Начальник райуправління ДСНС випадково застрелив товариша-поліцейського на полюванні
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба поліції

У неділю, 28 листопада, на полюванні смертельне поранення на полюванні отримав 37-річний інспектор поліції з Чернігівського районного управління поліції. Стріляв його товариш, 39-річний начальник одного з районних управлінь ДСНС в Чернігівській області.

Про це повідомила в понеділок Національна поліція та Офіс генерального прокурора.

"У неділю, 28 листопада 2021 року, поблизу с. Травневе Городнянської територіальної громади Чернігівського району під час полювання начальник одного з  районних управлінь ДСНС в Чернігівській області, не переконавшись в безпечності пострілів, з мисливської рушниці поранив в голову співробітника патрульної поліції, з яким вони разом були на полюванні. Від отриманого поранення потерпілий помер в реанімації Чернігівської обласної лікарні", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Правоохоронні органи не вказують імені того, хто стріляв. 

Чергнівське районне управління ДСНС очолює Ігор Довгопол.

Кримінальним провадженням про вбивство з необережності (ст.119 Кримінального кодексу) займатиметься чернігівський відділ Державного бюро розслідувань.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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