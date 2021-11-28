Колишній топчиновник МВС Грицак заперечив свою участь у підготовці перевороту
Колишній топчиновник МВС Грицак заперечив свою участь у підготовці перевороту
Померла заступниця Міністра освіти Любомира Мандзій
Померла заступниця Міністра освіти Любомира Мандзій
Переворот в Україні готували співробітник ФСБ і троє перебіжчиків МВС, - журналіст BuzzFeed Міллер
Переворот в Україні готували співробітник ФСБ і троє перебіжчиків МВС, - журналіст BuzzFeed Міллер
У Середземному морі зафіксовано два великі десантні кораблі Росії
У Середземному морі зафіксовано два великі десантні кораблі Росії
Бурба заявив, що подасть позов проти Зеленського через наклеп
Бурба заявив, що подасть позов проти Зеленського через наклеп
У Києві група молодиків розгромила бар "Хвильовий", поліція відкрила справу (оновлено)
У Києві група молодиків розгромила бар "Хвильовий", поліція відкрила справу (оновлено)
Ще один екссиловик заперечив свою участь у підготовці держперевороту
Ще один екссиловик заперечив свою участь у підготовці держперевороту
Марафон: про що говорив з журналістами Володимир Зеленський
Марафон: про що говорив з журналістами Володимир Зеленський
ГоловнаСуспільствоВійна

З початку неділі у зоні бойових дій на Донбасі – тиша

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію.

З початку неділі у зоні бойових дій на Донбасі – тиша
Фото: vchasnoua.com/

Від початку неділі, 28 листопада у зоні бойових дій на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це повідомила пресслужба ООС.

“Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, впродовж суботи, 27 листопада у зоні бойових дій на Донбасі окупанти п’ять разів порушили режим припинення вогню, тричі застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Окупанти застосували міномети калібру 82 мм, ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

Впродовж п'ятниці, 26 листопада у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку окупантів.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також