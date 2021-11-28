З початку неділі у зоні бойових дій на Донбасі – тиша

Від початку неділі, 28 листопада у зоні бойових дій на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Про це повідомила пресслужба ООС.
“Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, впродовж суботи, 27 листопада у зоні бойових дій на Донбасі окупанти п’ять разів порушили режим припинення вогню, тричі застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Окупанти застосували міномети калібру 82 мм, ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.
Впродовж п'ятниці, 26 листопада у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку окупантів.