У Середземному морі зафіксовано два великі десантні кораблі Росії

У Середземному морі зафіксовано два великі десантні кораблі Балтійського флоту Росії: БДК "Королев" (130) та БДК "Минск" (127).

Про це повідомили Моніторингова група BlackSeaNews та Інституту Чорноморських стратегічних досліджень.

“5 днів тому вони були біля північно-східного узбережжя Алжиру. Якщо нікуди не заходили – скоро можемо побачити їх в Чорному морі. Там щось приблизно 1500 миль чи трохи більше – це 5-7 днів”, – йдеться у повідомленні.

Організації нагадують, що під час квітневого загострення 2021 року до Чорного моря заходили чотири БДК – два Північного флоту та два Балтійського флоту РФ. Судна перебували в Чорному морі з 17 квітня до 7-11 липня 2021 року.

Крім того, є повідомлення, що всі атомні підводні човни Тихоокеанського флоту РФ з бази у Вілючинську (Камчатка) декілька днів тому екстрено вийшли в море.